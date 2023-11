Zdjęcia z nagrań ostatniego odcinka programu "Rolnik szuka żony" pojawiły się oficjalnych profilach Justyny i Sary. Widać na nich wszystkie trzy kandydatki Karola w odświętnych strojach. Wyglądają zupełnie inaczej, niż mieliśmy je okazję oglądać podczas ich wizyty na wsi.

- Dla tych, którzy martwili się czy będziemy na finale. Nie mogło nas zabraknąć - napisała Sara. - Już w następną niedzielę ostatni odcinek programu "Rolnik Szuka Żony". Tak szybko to zleciało. Kilka miesięcy minęło jak jeden dzień. Można by powiedzieć "Upływa szybko życie.... " Wiem jedno, że uzyskałam coś bardzo cennego -Was. Aniu i Justyno dziękuję WAM.