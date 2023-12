Na instagramowym koncie "Rolnik szuka żony" pojawiło zdjęcie Artura z finału 10. edycji. Rolnik nie ma na nim zbyt radosnej miny, a atmosferę przed ostatnim odcinkiem programu podkręca opis. Co się stało, kiedy Sarze i Arturowi już nie towarzyszyły kamery? Artur i Sara są razem? Internauci piszą wprost:

Reklama

W końcu i kota można zagłaskać na śmierć. czytamy w komentarzach.

Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" już nie są razem?

Wielki finał 10. edycji "Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej oczekiwanych odcinków w historii programu i wiele wskazuje na to, że nie zabraknie w nim emocji. Atmosferę wokół finału podgrzewał już Waldemar, który opublikował plakat filmowy z odliczaniem do wielkiego finału, a teraz w sieci pojawiło się zdjęcie Artura z wymownym opisem produkcji.

Kiedy opuszczaliśmy Artura i Sarę po romantycznej randce, ich związek kwitł, a w powietrzu pojawiały się takie słowa jak 'przeprowadzka'. Od tego momentu minęły już dwa miesiące. Co w tym czasie wydarzyło się u Artura i Sary? czytamy na oficjalnym koncie 'Rolnik szuka żony' na Instagamie.

Zobacz także: Przeciek z finałowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Kandydaci Agnieszki nie byli zachwyceni. "Mina środkowego bezbłędna"

Internauci nie ukrywają, że Artur na zdjęciu nie wygląda na szczęśliwego i piszą wprost, że choć kibicowali tej parze, to nie mają złudzeń, że ta relacja raczej nie przetrwa próby czasu.

Chociaż kibicuje im mocno i mam nadzieję, że im się udało, to boję się jednak, że coś mogło nie wyjść. W końcu i kota można zagłaskać na śmierć

Wyraz twarzy płaczący

Miałam wrażenie, że był 'trochę' osaczony Sarą. I myślę, że niestety związek nie przetrwał

screen Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Dorota znalazła bratnią duszę w "Rolnik szuka żony"! Nie uwierzycie, o kogo chodzi

Z drugiej strony całkiem spore grono fanów "Rolnika" kibicuje Sarze i Arturowi.

Myślę że są razem super para trzymam za nich kciuki

Są fantastyczni i życzę im długiego życia razem

Reklama

Jak sądzicie, co Artur ogłosi w wielkim finale "Rolnik szuka żony"?

screen Rolnik szuka żony TVP