Sandra i Matt z "Hotelu Paradise" mają się ku sobie?! Tajemnicze słowa uczestniczki! 

Emocje związane z "Hotelem Paradise" nie opadają! Choć już wiadomo, że tylko Chris i Marietta po programie stworzyli udaną parę, to jednak w życiu uczuciowym pozostałych uczestników nie ma nudy. Wczoraj Ola pierwszy raz pokazała starszego o 11 lat partnera, tymczasem fani łączą ze sobą... Sandrę i Mateusza!

Sandra i Matt z "Hotelu Paradise" mają się ku sobie?!

Sandra i Matt jeszcze podczas programu mieli okazję pójść na randkę, na której świetnie się dogadywali. Ostatecznie Mateusz został wierny Ani, ale jak wiadomo, był to układ, który nie przerodził się w miłość. Czy możliwe jest, że Sandrę i Mateusza połączyło to uczucie?

W programie "Hotel Paradise. Powrót z raju" Mateusz zdradził, że ma dziewczynę i jest szczęśliwy. Nie chciał jednak zdradzać, o kogo chodzi. Fani Sandry wciąż jednak wierzą, że to ona mogłaby stworzyć z nim związek! Tym bardziej, że Matt jest bardzo aktywny na jej Insagramie i często komentuje fotki dziewczyny. Dla niektórych to dowód, że są sobą zainteresowani. Dlatego niektórzy internauci zachęcają go do akcji:

Bierz się za nią chłopie - napisał jeden z fanów show

Kiedy zaś jedna z fanek zapytała Mosakowską, czy jest w parze z przyjacielem Chrisa, napisała tajemniczo:

jeszcze nie

Sandra jakiś czas temu odcięła się od uczestników programu "Hotel Paradise", jednak widać, że ma dobre relacje z Mateuszem. I choć ma dziewczynę, Mosakowska w swoim stylu podsyca spekulacje. I jak zwykle, robi to skutecznie - z nią nie ma nudy!

Myślicie, że Sandra i Matt pasowaliby do siebie?

Matt był wierny Ani w "Hotelu Paradise".