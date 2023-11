Co w 8. odcinku "Sanatorium miłości"? Uczestnicy przez kilka dni zdążyli się już poznać, zrodził się jeden poważny związek, kilka osób pokłóciło się z Ryszardem, a Marta Manowska zapewniła kuracjuszom wiele niezapomnianych przeżyć. Co wydarzy się w 8. odcinku? Z zapowiedzi odcinka wynika, że Cezary uda się na randkę z Wiesią, a Ryszard będzie miał do niego pretensje o to, że podczas wykonywania jednego z zadań... nabrudził w kuchni. Oto zwiastun odcinka:

"Sanatorium miłości": odcinek 8

Co działo się w 8. odcinku? Kuracjuszem odcinka został Ryszard K. Na rozmowę w cztery oczy zaprosiła go Marta Manowska, której uczestnik opowiedział o swojej żonie.

Trzy razy kochałem w życiu. Pierwszy raz w młodości, drugi raz żonę, trzeci raz po żonie. Obiecałem żonie, że nie opuszczę jej aż do śmierci i tak zrobiłem. Trzy lata trwała walka z chorobą, robiłem wszystko, żeby jej pomóc. W końcu musiałem się pogodzić z jej odejściem - powiedział Ryszard w rozmowie z Martą Manowską.

Ryszard zaprosił na randkę Małgosię, która już w 1. odcinku wpadła w oko Markowi. Uczestnik w poprzednim odcinku wyznał jej nawet miłość! Małgosia jednak zgodziła się pójść na randkę z Ryszardem.

Nie ukrywam, że chciałem zrobić na złość Markowi i dlatego ją zaprosiłem na randkę. Nie przepadam za Markiem, nie akceptuje jego pewnych zachowań w towarzystwie - powiedział Ryszard.

Na randce Małgosia jednak szybko zaznaczyła, że łączy ją coś z Markiem.

Mam swojego wybranka - powiedziała Małgosia.

Na randkę poszli też Cezary i Wiesia, którzy wybrali się na kolej linową. Cezary wyznał, że dobrze czuje się w towarzystwie Wiesi i liczy na to, że po programie będą mieli kontakt. Gdy Wiesia i Małgosia były na randkach, pozostałe uczestniczki show spotkały się na plotki! Wszystkie stwierdziły, że największym powodzeniem wśród panów cieszy się Małgosia, o której względy walczą teraz Ryszard i Marek. Ona jednak zapewniła Ryszarda, że jest z Markiem. Również Marek przyznał, że nie boi się rywalizacji z Ryszardem, bo jest pewny uczuć Małgosi.

Oglądaliście "Sanatorium miłości"? Z kim powinna być Małgosia?

Marek i Małgosia są parą

