Przed nami 4. odcinek "Sanatorium Miłości". Co wydarzy się w programie TVP?

To już czwarty dzień w Uzdrowisku Ustroń. Przed dwunastką kuracjuszy kolejne, pełne emocji oraz wrażeń, niespodzianki i wyzwania. A to, co zdarzy się o poranku pozwoli poznać głębiej osobowości sześciu pań, jak i sześciu panów. Imieniny Wiesławy intensywnie angażują uwagę całej grupy. Bliski eskalacji wydaje się też konflikt między Ryszardem a Leszkiem. W grafiku zaplanowano ponadto starcie na karabinki laserowego paintballa. Pojedynek ten pozostanie niezapomnianym przeżyciem, zmuszającym jego uczestników do bardzo energicznego i przemyślanego działania. Chwilą relaksu bez wątpienia okaże się wieczór z silent disco. To wtedy Marek spróbuje zdobyć serce Małgosi. Pozostaje już tylko pytanie, jak urocza stewardessa przyjmie jego zaloty?

Zwiastun "Sanatorium Miłości":

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia i relację z 4. odcinka show TVP!

