"Sanatorium miłości": Halinka opublikowała zdjęcia z pogrzebu Władysława, a w sieci zawrzało! "Nie macie taktu" krytykują internauci

Halinka z "Sanatorium miłości" opublikowała na Facebooku zdjęcie z pogrzebu Władysława. Okazuje się, że w miniony piątek, 28 maja, odbyło się ostatnie pożegnanie Władka, który wystąpił w ostatniej edycji programu TVP. Na pogrzebie nie zabrakło jego kolegów i koleżanek z "Sanatorium miłości". Halina pokazała w sieci zdjęcie z pogrzebu, a w sieci zawrzało.

Władek Szustorowski był jednym z najsympatyczniejszych uczestników trzeciej edycji "Sanatorium miłości". Mężczyzna nie znalazł w programie miłości, ale zyskał ogromną sympatię widzów. Niestety, blisko dwa miesiące temu produkcja programu TVP i Marta Manowska przekazali smutną informację o śmierci Władysława.

Trudno znaleźć słowa. Głos się łamie, wciąż słyszy się Twój, tak piękny... Wiele dni czekaliśmy na dobre informacje. Nie przyszły... Chcę Ci bardzo podziękować. Za każdą chwilę, którą mi dałeś. A było ich sporo- Marta Manowska napisała na instagramie. Polubiliśmy się od pierwszego słowa. Zrozumieliśmy od drugiego. Zżyliśmy od kolejnych. Zawsze czekałeś na mnie po porannej rozmowie w pijalni. Rozmawialiśmy dalej, a Ty z parasolem, prawdziwy dżentelmen, odprowadzałeś mnie aż do drzwi. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę na pontonach - o żaglach - Twojej wielkiej miłości. Nikt z nas nie zapomni Twojego meldunku złożonego ukochanej żonie z wychowania córki Mileny. Kochałam Twój spokój, ton, wyważenie, inteligencje i DOBROĆ. Samą dobroć. Postaram się być tutaj choć na mały wzór Ciebie. I mam nadzieję kiedyś będę mogła złożyć Ci meldunek. Władku Kochany Odpoczywaj. Ostatnie dni Cię zmęczyły Płyń... w Twój najpiękniejszy rejs- dodała.

Teraz okazuje się, że dopiero kilka tygodni po śmierci Władysława odbył się jego pogrzeb. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział uczestnicy ostatniej edycji "Sanatorium miłości", a Halinka opublikowała pamiątkowe zdjęcie na Facebooku.

Internauci nie ukrywali wzruszenia, ale pojawiły się również głosy oburzenia.

- Nie macie taktu

- To pożegnanie czy pokazanie się w świetle fleszy? 😠

- Co za durnowaty pomysł aby robić sobie zdjęcie dla szpanu przy urnie ... No cóż przykre aby się tak sprzedawać w takim dniu- komentowali niektórzy internauci.