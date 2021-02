Sanatorium miłości: Kłótnia Anny i Janiny podzieliła internautów! Po ostatnim odcinku w sieci zawrzało

Internauci są oburzeni zachowaniem Anny, Janiny i Zbyszka z "Sanatorium miłości"! Kłótnia uczestniczek trzeciej edycji programu TVP podzieliła widzów programu. Część fanów ostro krytykuje Janinę i broni Annę, a pozostali fani uważają, że to Anna przesadza i brakuje jej dystansu. Ale dostało się również Zbyszkowi!

Po ostatnim odcinku "Sanatorium miłości" w sieci naprawdę zawrzało. Tylko spójrzcie na te komentarze!

Ostre komentarze po "Sanatorium miłości"

Takich emocji w "Sanatorium miłości" nie spodziewał się chyba nikt. Kiedy ruszyła najnowsza edycja programu o poszukujących miłości seniorach wydawało się, że wszyscy uczestnicy świetnie się ze sobą bawią i tworzą zgraną grupę. Niestety, w ostatnim odcinku hitu TVP okazało się, że między Anną, Janiną a Zbyszkiem zrobiło się naprawdę nerwowo!

Zaledwie dwa tygodnie temu widzowie byli świadkami romantycznej randki Anny i Zbyszka. Mężczyzna zaprosił koleżankę z programu na romantyczny piknik i wyznał jej swoje uczucia.

Chciałem porozmawiać, co myślisz o mnie, co ja o tobie. Jakie mamy szansę, na czym stoimy? - pytał Zbigniew. Ja ciebie bardzo polubiłam. To było z mojej strony niesczere, gdybym powiedziała, że jestem zakochana. Ty mi się podobasz jako mężczyzna i chciałabym cię poznać - przyznała Anna. Ja jestem za tym, żebyśmy spróbowali - odpowiedział Zbigniew.

Wydawało się, że Anna i Zbigniew mają szansę na szczęśliwy związek, jednak już tydzień później okazało się, że mężczyzna planuje randki z kolejnymi kobietami! Wyznanie Zbigniewa oburzyło internautów.

W ostatnim odcinku "Sanatorium miłości" okazało się, że decyzja Zbigniewa mocno wpłynęła na relację między Anną a Janiną. Okazało się, że Anna ma żal do Janiny za to, że wybrała się na randkę ze Zbigniewem i cały czas próbuje się do niego zbliżyć. Janina z kolei zarzuciła ponoć swojej współlokatorce, że osacza Zbigniewa. Niestety, Anna i Janina mają do siebie żal i unikają rozmów ze sobą - chociaż mieszkają w jednym pokoju.

A jak na całą sytuację zareagowali internauci? Kłótnia Anny i Janiny, oraz zachowanie Zbigniewa podzieliło fanów "Sanatorium miłości"!

- Od początku nie podobała mi sie tą Janina już na pierwszym wieczorku zachowała sie nieładnie miałam ją na oku.

- Taka z Janiny koleżanka widziała że Ania jest zainteresowana Zbyszkiem pewnie się zwierzala że swoich uczuć A ona przebiegła to wykorzystała 🤔nieładnie 😏

- Anna zachowuje się, jakby Zbyszek się jej oświadczył i nagle zmienił zdanie 🤦‍♀️

Zaskoczyła mnie negatywnie

- Moim zdaniem kobieta w tym wieku, która po jednej randce ma takie oczekiwania i taka zazdrość musi najpierw chyba poradzic sobie ze swoimi emocjami...

- Zbyszek nawywijał, Ania się czuje oszukana i zdradzona przez niego i Janeczkę 🙄

- Będzie dobrze... to Zbyszek nie zasługuje na żadną z nich...- komentują internauci.

Jak widać internauci są mocno podzieleni w sprawie konfliktu między Anną i Janiną, które pokłóciły się o Zbigniewa. A Wy, co o tym sądzicie?

