"Sanatorium miłości": Fani wściekli na Zbyszka. Awantura po ostatnim odcinku: "Wstyd! Zawiódł mnie na całej linii"

Fani "Sanatorium miłości" ostro skrytykowali Zbyszka z najnowszej edycji programu! Zachowanie uczestnika hitu TVP o poszukujących miłości rolnikach oburzyło sporą część internautów, którym nie spodobało się, że wybrał się na randkę z Janiną, chociaż wcześniej spędził romantyczne chwile w towarzystwie Anny. Tylko spójrzcie na te komentarze w sieci!

Ponad tydzień temu, w trzecim odcinku "Sanatorium miłości" ogromne emocje wśród fanów wzbudziła randka Zbyszka i Anny. Podczas romantycznego spotkania nie zabrakło czułych gestów i pocałunków, a Zbigniew zapytał wprost, czy Anna chciałaby nawiązać z nim bliższą relację.

- Ja ciebie bardzo polubiłam. To było z mojej strony nieszczere, gdybym powiedziała, że jestem zakochana. Ty mi się podobasz jako mężczyzna i chciałabym cię poznać- przyznała Anna.

- Chciałem porozmawiać, co myślisz o mnie, co ja o tobie. Jakie mamy szansę, na czym stoimy?- pytał Zbigniew.

Wydawało się, że Anna i Zbigniew będą pierwszą parą trzeciej edycji "Sanatorium miłości", jednak w minioną niedzielę okazało się, że uczestnik hitu TVP nie tylko postanowił wybrać się na randkę z Janiną, ale przyznał również, że planuje spotkania z kolejnymi paniami z programu!

Nie można tworzyć jakiś relacji większych między mną a Anią ponieważ ja tutaj przyjechałem się pobawić. Chciałem porandkować z jedną panią i z drugą i trzecią. Tak jak żeśmy rozmawiali, czuć się jak przysłowiowa "ryba w oleju" tak to powiem- wyznał przed kamerami.

Jak na wyznanie i zachowanie uczestnika "Sanatorium miłości" zareagowali fani? Na Facebooku zawrzało!

- A tydzień temu innej co nieco obiecywał!

- Nie spodziewałam się tego po nim...

- Jestem rozczarowana postawą tego faceta. W poprzednim odcinku roztacza wizję życia z Anią, a dzisiaj oświadcza, że on tu przyjechał randkować. Trochę wstyd.

- No kurcze, zawiódł mnie. Na całej linii. Żal mi Ani bo jak widać ona traktuje tego Pana poważnie. A tu tymczasem taki afront - komentują fani.