Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" są parą? Jest komentarz uczestniczki show TVP! 

Iwona z "Sanatorium miłości" skomentowała plotki na swój temat! Czy po zakończeniu programu naprawdę zaczęła spotykać się z Gerardem? Uczestniczka drugiej edycji show o poszukujących miłości seniorach w rozmowie z mediami uchyliła rąbka tajemnicy. Czy dzięki "Sanatorium miłości" Iwona znalazła swoje szczęście? Zobaczcie, co powiedziała! Potwierdziła związek z Gerardem?

Iwona i Gerard są parą?

Iwona Mazurkiewicz to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych i najbardziej rozchwytywanych uczestniczek drugiej edycji "Sanatorium miłości". Pani Iwona od samego początku wzbudza ogromne zainteresowanie wśród mężczyzn biorących udział w programie TVP. O serce Iwony starają się m.in. Gerard, Wojtek i Waldemar, jednak ostatnio w mediach pojawiły się wspólne zdjęcia Iwony i Gerarda z oficjalnej imprezy- wtedy też wszyscy zaczęli zastanawiać się, czy uczestnicy "Sanatorium miłości" są parą. Teraz Iwona w rozmowie z portalem pomponik.pl skomentowała swoje fotki z Gerardem! Iwona nie ukrywa, że ich wspólne fotki są efektem... przypadku!

Wchodziliśmy na ściankę po kolei i w pewnym momencie ktoś poprosił, abyśmy się zatrzymali z Gerardem. Kamery uchwyciły, co chciały, czyli nas razem. Czytałam różne plotki na ten temat, jednak zostawmy to jeszcze w tajemnicy. Oglądajcie program i w pewnym momencie otrzymacie odpowiedź na wszystkie pytania- zdradziła w rozmowie z portalem.

Co ciekawe, Iwona nie potwierdziła, ale również nie zaprzeczyła, że łączy ją coś z Gerardem. Co więcej, w rozmowie z portalem zdradziła, że to właśnie Gerard był jednym z mężczyzn, którzy zrobili na niej największe wrażenie.

Nie ukrywam, że wytypowałam trzech mężczyzn, którzy wpadli mi w oko. Był to Waldek, Wojtek i Gerard. Później obstawałam tylko przy Wojtku i Gerardzie. Myślę, że Gerard ma niepowtarzalny urok osobisty i jest bardzo opiekuńczy- przyznała w rozmowie z reporterem portalu pomponik.pl.

Waszym zdaniem Iwona i Gerard pasują do siebie?

Iwona skomentowała wspólne zdjęcia z Gerardem.

