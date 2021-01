"Sanatorium miłości": Co się wydarzy w 2. odcinku? Czyżby zaiskrzyło między Anną i Andrzejem?

Czekacie na 2. odcinek "Sanatorium miłości"? Z zapowiedzi wynika, że będzie się działo! Jak bohaterowie urządzą się w nowej rzeczywistości? Będą pierwsze duże wyzwania tego sezonu dla kuracjuszy - rzeczny wyścig na pontonach. Kto będzie współpracować? Kto się z kim skonfliktuje? Wieczorem grupa uda się na pierwszy sanatoryjny dancing.

Zapowiedź 2. odcinka "Sanatorium miłości"

Wyjątkowo ciekawie zapowiada się poranna dyskusja z Martą Manowską w palmiarni. Szczególnie zaiskrzy między Anną i Andrzejem. Do tego stopnia, że w dyskusje włączy się prowadząca. Czy to oznaki sympatii Anny do Andrzeja? A poszło o... magnez!

To ona mówi, że bierze magnez, powinna mnie przyciągać do niej, a mnie odpycha - mówi Andrzej.

Co???

O Boże, od razu za słówka łapią. Po prostu nie ciągnie mnie tak, jak powinien ciągnąć.

Słuchaj, jak ci oczko puściłam, a ja nie wiem, czy ty widziałeś? - mówi Anna

Kotku, ważny jest start - słyszy w odpowiedzi.

Kotku… Uuu!

Jeśli chodzi o magnes, to podwoję dawkę! - zapewnia Anna.



Jak to się zakończy? „Sanatorium miłości” już w dziś o godz. 21:15 w TVP1. Oglądacie?

