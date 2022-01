"Sanatorium miłości": Adam dopiero się ożenił, a jego żona już się wyprowadziła

Adam z "Sanatorium miłości" niestety nie znalazł swojej ukochanej w programie. To jednak nie spowodowało, że stał się samotny. Wkrótce po programie poznał kobietę, którą nazwał swoją muzą, to dla niej właśnie planował wydać tomik poezji. Szybko okazało się, że nowa wybranka jest tą jedyną i para ogłosiła swoje zaręczyny! Teraz fani dowiedzieli się, że Adam z "Sanatorium Miłości" i jego partnerka Marta są już po ślubie! W sieci dzięki Marcie Manowskiej pojawiły się urocze zdjęcia z tej wyjątkowej ceremonii! Adam z "Sanatorium miłości" wziął ślub! Adam był bohaterem 2. sezonu "Sanatorium miłości". W programie dał się poznać od bardzo romantycznej strony, ponieważ podkreślał, że pisze wiersze i szuka miłości, by móc się inspirować. I choć nie znalazł jej w ramionach Basi, do której zalecał się jeszcze w programie, wkrótce potem ogłosił, że jest szczęśliwie zakochany! Piszę o kobietach, ogólnie. Dziś, kiedy moje serce znów jest zajęte przez cudowną kobietę, Martusię, chcę, by mogła je przeczytać w pięknej oprawie. Mam taki charakter, że wszystko robię do skutku. Nie odpuszczam w połowie drogi, jeśli jestem o czymś przekonany. Muszę mieć efekt. Tak jak w miłości - cytuje słowa Adama z "Sanatorium miłości" serwis interia.pl. Adam zaręczył się więc z Martą jeszcze w tamtym roku, a w sieci pojawiły się właśnie zdjęcia z ich ślubu! Marta Manowska pokazała fotografię i napisała w krótkim opisie: Dziś Marta i Adaś pobrali się To pierwszy ślub w @sanatorium_milosci_tvp A ja jestem przeszczęśliwa ❤️ Fani także nie kryją wzruszenia, że ich ukochany uczestnik znalazł swoje szczęście, które przypieczętował wspaniałą ceremonią. Wielu z...