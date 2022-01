"Sanatorium Miłości": Adam odpowiada na plotki o rozstaniu z żoną! "Tego nie mogę jej zabronić"

Adam Siewierski pojawił się w 2. edycji lubianego show TVP "Sanatorium miłości". Senior zaskarbił sobie sympatię widzów, ponieważ był bardzo empatyczny i pomocny w stosunku do innych uczestników. Niestety, mężczyzna w programie nie odnalazł miłości, choć fani bardzo mu kibicowali. Niedawno okazało się, że Adam znalazł ją poza kamerami. Teraz jednak pojawiają się plotki o kryzysie w małżeństwie. Co na to sam zainteresowany?

"Sanatorium miłości": Adam rozwiedzie się po zaledwie 6. miesiącach małżeństwa?

Adam Siewierski wziął udział w miłosnym show Telewizji Polskiej. Mężczyzna przez lata nie mógł znaleźć miłości, dlatego liczył, że pomoże mu w tym program. Niestety, jak się okazało, tam również nie znalazł kandydatki na partnerkę. Jednak udział w "Sanatorium miłości" otworzył przed nim drzwi do serca kogoś zupełnie innego. Widzowie i uczestnicy pokochali go za dobre serce oraz przyjacielską postawę. Określano go jako "społecznika".

W programie serce Adama Siewierskiego zabiło mocniej do Barbary Goraj, która - tak jak on - uwielbia zwierzęta. Para, co prawda spotkała się kilka razy, jednak kobieta nie chciała kontynuować relacji.

To była decyzja Barbary. Ja nie umiem walczyć o kobiety i się narzucać. Do dziś nie znam powodów tego odrzucenia - wyjaśnił pan Adam.

Artur Zawadzki/REPORTER