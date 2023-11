Już dziś, 2 marca, rusza najnowsza edycja "Ninja Warrior Polska"! To już trzecia odsłona wyjątkowego programu Polsatu prowadzonego przez Karolinę Gilon. W hicie stacji z pewnością znów nie zabraknie wielkich emocji, które zagwarantują nam wysportowanych kobiety, uczestniczki "Ninja Warrior Polska".

Trzeci sezon „Ninja Warrior Polska” jest pod hasłem "kobiety"! I bardzo się z tego cieszę. Kibicowałam i trzymałam kciuki o wiele bardziej niż zwykle. Udział w tym programie to dla mnie niesamowite doświadczenie i ogromne wyzwanie i wierzę, że nasze uczestniczki zmobilizują kolejne dziewczyny przed telewizorami do walki i spróbowania swoich sił na torze Ninja Warrior- zdradziła Karolina Gilon, prowadząca show.

Kim są kobiety, które wystąpią w trzecim sezonie "Ninja Warrior Polska"? W show pojawią się: 29-letnia Agata Bagrowska z miejscowości Reguły. Agata jest bizneswoman i prowadzi własną agencję reklamową. Po godzinach tańczy pole dance i jest instruktorem OCR.

To mój drugi raz w programie. Za pierwszym razem odpadłam na torze eliminacyjnym. Od kiedy wpadłam do basenu, codziennie ćwiczę, aby w końcu dojść do półfinału- wyznała uczestniczka hitu Polsatu.