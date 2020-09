Karolina Gilon, prowadząca Love Island" i "Ninja Warrior", schudła 15 kilogramów! Wiemy, jak to zrobiła

Karolina Gilon, prowadząca m.in. "Love Island" i "Ninja Warrior Polska" (zastąpiła w tej roli Aleksandrę Szwed), dała się poznać wszystkim jako modelka, jednak bardzo szybko okazało się, że jej miejsce jest nie na wybiegu, a w telewizji. W Polsacie rozwinęła swoje skrzydła, a już dziś, we wtorek 1 września będziecie mogli zobaczyć ją w programie "Ninja Warrior" - to jej debiut! Dlaczego Karolina wybrała pracę w telewizji i jak się czuje na planie?

Praca jako modelka była tylko chwilowym etapem. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować w telewizji i modeling okazał się właśnie biletem do tego świata i zawodu. Myślę, że to działa w ten sposób: daj się zobaczyć z jak najlepszej strony i jeśli masz w sobie „to coś”, to ktoś to dostrzeże i może tak właśnie zacznie się niezwykła przygoda! - powiedział nam Karolina Gilon.