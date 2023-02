"Rolnik szuka żony": Klaudia prosi o pomoc. Opublikowała łamiący serce wpis

Klaudia, którą mieliśmy okazję poznać w programie "Rolnik szuka żony" nie ukrywała swojego smutku, w ostatnim, instagramowym wpisie. Ulubienica fanów zgłosiła się do nich o pomoc. W zaistniałej sytuacji liczy na ich wsparcie. Co się wydarzyło w życiu bohaterki show?

"Rolnik szuka żony": Klaudia poruszyła fanów

Klaudia zyskała miano ulubienicy fanów w programie "Rolnik szuka żony". Ta zdobyła ich sympatię poprzez naturalność oraz szczerość. Widzowie, którzy oglądali na szklanym ekranie jej miłosne zmagania, nie mieli wątpliwości, że to, co połączyło ją z Valentynem, to prawdziwe uczucie. Zakochani udowodnili moc swoich uczuć nie tylko przed kamerami, ale także w codziennym życiu. Szybko okazało się, że Valentyn przeprowadził się do Klaudii z "Rolnik szuka żony". Wówczas fani tej dwójki nie ukrywali, że kibicują tej miłości. Ostatnio jednak mają powody do zmartwień. Okazuje się, że Valentyn sam wyjechał nad morze, natomiast Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała smutne zdjęcie. Internauci podejrzewają, że para się rozstała. Sami zainteresowani nie odnoszą się do spekulacji. Tymczasem jednak okazuje się, że uczestniczka show ma inne powody do zmartwień.

Instagram / k_klaudi / krukhinets

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na instagramowej relacji wpis, który łamie serce. Wówczas okazało się, że córeczka jej koleżanki jest poważnie chora. Ulubienica internautów zwróciła się do nich o pomoc w zbiórce:

- Dzień dobry! Dziś przychodzę do Was z bardzo, ale to bardzo wielką prośbą... o wsparcie nawet w najmniejszym stopniu zbiórki małej Ani. Jest to córeczka mojej koleżanki, mała walczy o powrót do całkowitej sprawności, wierzę, że możemy jej w tym pomóc - napisała na Instagramie.

Nie da się ukryć, że bohaterka hitowego show chce wykorzystać swoją popularność i zasięgi w szczytnym celu. Ta jest pełna nadziei na pomoc, ponieważ sytuacja jest naprawdę poważne. Z tego względu i my prosimy o pomoc naszych czytelników.

Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

