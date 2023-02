"Rolnik szuka żony": Kamila zachwyca w sukni od projektanta gwiazd! Przygotowuje się do ważnego wydarzenia?

Joanna Wielgosz z "Rolnik szuka żony" przygotowuje się do ślubu, który został zaplanowany na przyszły rok, a tymczasem od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych nowe zdjęcia i zdradza, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Ostatnio Joanna z "Rolnika" zaskoczyła pytaniem, jakie zdała swoim obserwatorkom. Chodzi o ciążę! Joanna Wielgosz zaskoczyła fanki pytaniem o ciążę! Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" , do tej pory byli najmłodszą parą w programie, która znalazła miłość w programie i już w przyszłym roku planują powiedzieć sakramentalne "Tak" w gronie najbliższych. Joanna już w programie nie ukrywała, że marzy nie tylko o założeniu rodziny , ale również o dzieciach. Jakiś czas temu narzeczona Kamila zdradziła w relacji na Instastory, że planuje minimum dwójkę dzieci, a teraz opublikowała w mediach społecznościowych pytanie do swoich obserwatorek: Czy wśród moich obserwatorek są jakieś Panie w ciąży? Czyżby Joanna Wielgosz z "Rolnik szuka żony" zamierzała pochwalić się radosną nowiną w najbliższym czasie? Na ten temat jeszcze nic nie wiadomo, a post uczestniczka hitu TVP oznaczyła linkiem do popularnej akcji "Zaufaj położnej". Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna wybrała suknię ślubną! Opowiedziała o przygotowaniach do uroczystości Jakiś czas temu sama Joanna z "Rolnika" wyznała, że "za dwa latka, albo nawet za rok" chciałaby mieć pierwsze dziecko. Narzeczona Kamila nie ukrywa, że planują dużą rodzinę i być może jej kolejne marzenie spełniło się dzięki hitowi Telewizji Polskiej.