Wkrótce usłyszymy o ślubie Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony"? To pytanie już od kilku tygodni zadają sobie chyba wszyscy fani programu Telewizyjnej Jedynki. Para poznała się na planie randowego hitu i to właśnie na oczach widzów narodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Teraz fani pytają Joannę, czy razem z Kamilem zastanawiali się już nad ślubem i datą uroczystości. Ukochana rolnika odpowiedziała! Joanna z "Rolnik szuka żony" odpowiada na pytanie o ślub z Kamilem Joanna i Kamil to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych par ze wszystkich edycji "Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil wzięli udział w ósmej edycji programu TVP i jak już wiemy, zakochali się w sobie i do dziś tworzą szczęśliwy związek. W wielkim finale Kamil zaskoczył swoją partnerkę i poprosił ją o rękę. Nie przeczuwałam nic - mówiła szczęśliwa partnerka rolnika. Po emisji finałowego odcinka Joanna pokazała w sieci piękny pierścionek zaręczynowy, a Justyna zaczęła wspominać o jej ślubie z Kamilem. Teraz z kolei internauci zapytali narzeczoną rolnika, czy zastanawiali się już nad datą uroczystości. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Justyna przyznała, że żałuje, że zrezygnowała z Kamila! Co na to Joanna? Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała, kiedy jej zdaniem najlepiej zorganizować ślub w czerwcu lub sierpniu, ale jak przyznała, jeszcze nie ustalili z Kamilem dokładnej daty uroczystości. Nie mamy jeszcze dokładnej daty ślubu - napisała Joanna. Co jeszcze zdradziła narzeczona rolnika? M.in. jaki jest idealny miesiąc na ślub. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna o najpiękniejszym momencie w życiu! Gratulacje od uczestników wszystkich edycji Joanna...