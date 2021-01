Diana z "Rolnik szuka żony" tak seksownego zdjęcia jeszcze nie pokazała! "Zbieram szczękę z podłogi"

Diana z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie odważne zdjęcie w mocnym makijażu i w ten sposób zaczęła poniedziałkowy poranek. Trzeba przyznać, że tak seksownego zdjęcia uczestniczka hitu TVP jeszcze chyba nie pokazała, czym zaskoczyła nawet swoich obserwatorów na Instagramie! Jest odważnie...

Diana z "Rolnik szuka żony" pokazała bardzo seksowne zdjęcie

Diana w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Seweryna, ale kiedy okazało się, że rolnik nie jest z nią szczery, podjęła decyzję o wyjeździe. Pokazała w ten sposób, że jest pewną siebie i niezależną kobietą.

Chociaż od poprzedniej edycji minął już pnad rok, wygląda na to, że Diana nadal szuka swojej drugiej połówki i od czasu do czasu zdradza w mediach społecznościowych, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Niedawno pokazała zdjęcia z pracy za granicą i udowodniła hejterom, że nie obawia się ciężkiej pracy. Z kolei teraz opublikowała nowe zdjęcie w bardzo seksownym wydaniu i opatrzyła je wymownymi hashtagami:

#monday #haveaniceday #polishgirl #polskadziewczyna #czarnulka #blackhair #independentwoman - takimi hastagami Diana opisała swoje zdjęcie.

Trzeba przyznać, że bardzo seksowne zdjęcie zaskoczyło obserwatorów Diany. Na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy od Internautów zachwyconych fotografią uczestniczki "Rolnik szuka żony". Co ciekawe zdjęcie Diany polubił też Maciej z siódmej edycji "Rolnika". Oboje znają się ze zjazdu uczestników programu, który odbył się w te wakacje, a zdjęcie z wydarzenia na swoim profilu udostępniła Diana.

Zbieram szczenę z podłogi! ❤️ Nieziemskie spojrzenie mówiące o dużej pewności siebie 😍 Super 👍 Piękna kobieta Czarująco 👌🔥 Ślicznie wyglądasz

Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Diany! Co za seksowny look...

Trzeba przyznać, że Diana lubi mocny i wyrazisty makijaż.

