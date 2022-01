"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska otrzymała zaskakujący prezent od męża. "Ja się pochwalę..."

Anna i Grzegorz Bardowscy z " Rolnik szuka żony " mają za sobą pracowite lato. Para rozpoczęła budowę swojego wymarzonego domu, a prace na gospodarstwie zajmują mnóstwo czasu, mimo to najpopularniejsi uczestnicy hitu TVP1 potrafią znaleźć czas dla siebie i zaplanować wspólny wyjazd. Anna Bardowska zdradziła właśnie na Instagramie, że przed nimi imprezowy tydzień. Zobaczcie, w jaki sposób para planuje spędzić czas bez dzieci! Anna i Grzegorz zaczęli imprezowy tydzień! Anna Bardowska w programie "Rolnik szuka żony" znalazła miłość, teraz razem z Grzegorzem mają dwójkę dzieci i budują swój dom marzeń . Para w natłoku zajęć potrafi znaleźć czas dla siebie i właśnie zaczynają "imprezowy tydzień", o czym poinformowała Anna Bardowska na Instastories. W planie jest wspólne wyjście, spotkania ze znajomymi i bankiety. To będzie intensywny czas! A my dzisiaj na wychodnym i w sumie dziś rozpoczynamy taki imprezowy tydzień, bo Grzesiek od dzisiaj do niedzieli codziennie będziemy imprezować. Dzisiaj kabaret Hrabi i spotkanie ze znajomymi, jutro nie mogę powiedzieć co, a potem dwa bankiety. - wyznała Anna Bardowska w relacji na Instastories nagranej z podróży. Jakiś czas temu Anna Bardowska mówiła o tym, że jej mąż często wyjeżdża. Teraz, kiedy Liwia jest już większa rolniczka może towarzyszyć swojemu mężowi i widocznie taka opcja bardzo jej się podoba. Wystarczy obejrzeć z jakim entuzjazmem opowiada o wspólnym wyjeździe! Zobacz także : Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w czarnym dresie Mosquito za 309 zł To nie pierwszy tego typu wyjazd pary, jakiś czas temu wybrali się tylko we dwójkę na Podlasie ! Para ostatnio dużo czasu poświęca na budowę swojego nowego domu. Anna i Grzegorz Bardowscy postanowili spędzić...