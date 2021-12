Anna i Grzegorz Bardowscy kończą rok 2021 z przytupem! W ich życiu działo się wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o postępy w budowie domu. Para już jest na etapie, gdzie zaczyna wybierać niezbędne wyposażenie wnętrz. I właśnie z tej okazji, Ania Bardowska postanowiła pochwalić się projektami łazienki i salonu. Z tak pięknych miejsc chyba aż nie będzie chciało się wychodzić. Zobaczcie sami!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" chwali się salonem i łazienką!

Anna i Grzegorz Bardowscy wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród fanów programu "Rolnik szuka żony". Para, która poznała się w drugiej edycji wielkiego hitu TVP1 jest ze sobą bardzo szczęśliwa, a my dzięki mediom społecznościowym możemy zobaczyć, jak spełnia się ich marzenie związane z budową własnego domu! A efekty są już naprawdę imponujące! Niedawno para wybierała elewację, a dziś już planuje pierwsze zakupy związane z wyposażeniem wnętrz.

Instagram @ania.bardowska

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" właśnie zamieściła na swoim Instagramie nowy post, w którym pochwaliła się projektami salonu i łazienki. Już niedługo to, co widać na papierze, będzie można zobaczyć w rzeczywistości! Wygląda na to, że dom pary z hitowego show TVP1 będzie urządzany w nowoczesnym, bardzo eleganckim stylu. Nie zabraknie kominka, ogromnej kanapy i długiego stołu, przy którym pomieści się cała rodzina. Patrząc na projekty, wszystko wskazuje na to, że w pomieszczeniach w domu Ani i Grzegorza Bardowskich, będzie dominowała biel i drewno. Jednak jak wynika z wpisu bohaterki "Rolnik szuka żony", wcale nie było im łatwo zdecydować się na konkretny projekt.

- I to jest ten czas - mam wrażenie, że najpiękniejszy związany z budową, ale równie stresujący. Czas kiedy to co na papierze będziemy przekładać na rzeczywistość. Wczoraj byłam na budowie i szef ekipy uświadomił mnie, że to JUŻ powinniśmy wybrać firmę od drzwi (wewnętrznych) i umawiać się na pomiary, zamawiać armaturę sanitarną (wanna, prysznic i te sprawy) wybrać kominek (w tym temacie jestem kompletnie zielona).🏘️

Tyle tego jest na rynku, że ciężko się zdecydować… Może macie coś, co chcecie polecić, co pod wpływem użytkowania nadal jest w fajnym stanie?

Ps. Wersji projektów mieliśmy kilka - tak ciężko jest się zdecydować, na coś w czym będziemy dobrze się czuć - napisała Ania Bardowska.

Sami spójrzcie, jak będzie wyglądał salon i łazienka w domu Ani i Grzegorza Bardowskich! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo)

Fani są pod wrażeniem wnętrz w nowym domu Ani i Grzegorza Bardowskich i w komentarzach pod postem, zostawili mnóstwo komplementów.

A Wam, jak się podoba?