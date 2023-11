5 z 5

Internauci współczują Monice, która choć w programie została przez chwilę sama, kolejnego dnia pojawiła się kolejna rywalka do serca Piotra. Tylko, że to nie produkcja show ją zaprosiła do udziału, a sam Piotrek... Internauci sugerują, że Monika powinna zrezygnować z udziału w programie! Co o tym myślicie?