"Rolnik szuka żony 4": Zbigniew jest zakochany! 

Zbigniew Kraskowski to bohater 4. edycji programu "Rolnik szuka żony". Niestety, show TVP1 nie okazało się być dla niego szczęśliwe. Zbyszek nie znalazł w nim bowiem miłości. Od tego czasu w jego życiu wciąż nie pojawiła się żadna kobieta. To dziwne, ponieważ Zbigniew Kraskowski wydaje się być idealnym materiałem na oddanego i kochającego partnera. Tylko spójrzcie na jego najnowszy wpis na Facebooku! Zbigniew Kraskowski z "Rolnika" szuka partnerki? Zbigniew Kraskowski w programie "Rolnik szuka żony" przeżył spore rozczarowanie. Kobiety, które zaprosił do swojego gospodarstwa, nie tylko dały mu kosza. Niektóre z nich za jego plecami drwiły z samego rolnika i jego rodziny. Jednak program przyniósł mu też sporo uśmiechu i nowych znajomości. Zbyszek zaprzyjaźnił się między innymi z Martą Manowską . Oprócz tego nawiązał kontakt z uczestniczką 2. edycji show, Anną Michalską. Plotkowano nawet, że tych dwoje ma się ku sobie. Zobacz także: TYLKO U NAS! Zbyszek Kraskowski zdradził, co łączy go z Anią Michalską! Czy byli razem na wakacjach? Mimo wszystko Zbyszek Kraskowski nadal jest singlem. Widać, że rolnik chciałby już spotkać tą jedyną. Wystarczy spojrzeć na jego profil na Facebooku. Często pojawiają się tam romantyczne wpisy czy też memy o miłosnej tematyce. Ostatnio Zbyszek opublikował obrazek, który wskazuje na to, że byłby idealnym partnerem. Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej nigdy na to nie pozwoli - brzmi napis na fotografii. Mamy nadzieję, że już niedługo do Zbyszka uśmiechnie się szczęście i znajdzie prawdziwą miłość! Rolnik wciąż szuka miłości Zbyszek to bardzo wrażliwy i czuły człowiek