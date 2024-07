Klaudię poznaliśmy w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i choć od emisji programu z jej udziałem niedługo minie rok, to jednak zainteresowanie rolniczką wciąż jest ogromne. Fani na bieżąco śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych, a dziewczyna chętnie odpowiada na pytania swoich obserwatorów. Ostatnią sesję pytań i odpowiedzi na Instagramie Klaudii zdominowała jednak kwestia imienia rolniczki. Wszystko przez to, że wyszło na jaw, jak naprawdę ma na imię ukochana Valentyna. Sprawdźcie szczegóły!

Klaudia z 9. edycji "Rolnik szuka żony" należy do grona najbardziej lubianych uczestniczek show. Jak również wiadomo, rolniczka dzięki udziałowi w programie poznała Valentyna, z którym udało jej się stworzyć szczęśliwy i trwały związek. Dziś para mieszka już razem, a fani z niecierpliwością wypatrują zaręczyn Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony". Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, rolniczka jednak rozwiała wątpliwości internautów - okazało się, że wciąż czeka na pierścionek od ukochanego. Dyskusja pomiędzy fanami, a Klaudią, wywiązała się jednak w innym temacie.

Wszystko przez kwestię dotyczącą pierwszego imienia Klaudii. Jak się okazało, uczestniczka 9. edycji "Rolnik szuka żony" tak naprawdę na pierwsze imię ma Wiesława, a Klaudia jest jej drugim imieniem. Rolniczka przyznała również, że kiedyś nie przepadała za swoim pierwszym imieniem, jednak teraz już je akceptuje.

Fani postanowili drążyć temat, bo zaczęli zastanawiać się, dlaczego zatem Klaudia w programie nie została przedstawiona jako Wiesława, skoro to właśnie imię jest jej pierwszym.

- Że what? Bo Klaudia to też moje imię, którego używam na co dzień - wyjaśniła rolniczka.