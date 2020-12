"Rolnik szuka żony": Wydało się! Adam ma dziewczynę, poznał ją tydzień przed Magdą! 

W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony 7" Magda miała okazję spotkać się ze wszystkimi swoimi kandydatami - Adamem, Pawłem i Mateuszem. Rolniczka nie była jednak szczególnie ciepło nastawiona do mężczyzn, gdyż uznała, że nie ma o czym z nimi rozmawiać. Podczas podsumowywania jej przygody w show na jaw wyszły jednak zaskakujące sprawy!

Adam z "Rolnik szuka żony 7" ma dziewczynę! Poznał ją przed Magdą!

Choć Magda dostała najwięcej listów w historii całego show, po poznaniu kandydatów i przyjęciu ich na gospodarstwie, z żadnym z nich nie stworzyła relacji! Rolniczka zarzucała mężczyznom brak zainteresowania, małe zaangażowanie, oni zaś nie czuli ciepła z jej strony. Tuż przed spotkaniem z Adamem, Mateuszem i Pawłem w finałowym odcinku Magda stwierdziła:

Taką niechęć mam do spotkania z nimi, bo nie wiem o czym miałabym z nimi rozmawiać, bo niezręcznie stawiać w ich sytuacji i wypominać, bo nie ma sensu do tego wracać […] Byłam rozczarowana ich przyjazdem na gospodarstwo - powiedziała.

Kiedy Marta Manowska zapytała chłopaków, czy dobrze bawili się u Magdy, Mateusz szczerze przyznał:

W rzeczy samej, było świetnie. Poznałem ciekawych ludzi, no np. Adama i Pawła, z Magdą złapałem najgorszy kontakt, ale i tak bardzo lubię, szanuję, cieszę się, że mogłem poznać.

Następnie każdy z kandydatów tłumaczył, dlaczego nie wyszło im z Magdą. Mateusz stwierdził wówczas:

Przyjechałem poznać Magdę, byłem bardzo ciekawy jej osoby, uważam, że to jest dziewczyna bardzo przykuta do swojego gospodarstwa, nie jest spontaniczna jak ja, zacząłem się trochę wycofywać i mieć wątpliwości.

Magda była wyraźnie poruszona słowami chłopaka, stwierdziła, że nie szukała w programie szaleństw, na których zależało Mateuszowi. Potem zeszła kolej na Adama. Kobieta zaszokowała wszystkich swoim pytaniem:

Nie było tak, że ktoś był w Twoich myślach przed przyjazdem do mnie? Ktoś nowy w Twoim życiu? Dlatego byłeś taki wycofany?

Po wielkim zdziwieniu nawet samej Manowskiej, Adam zaczął się tłumaczyć:

Ja poznałem tydzień przed tym wszystkim dziewczynę, było spotkanie jedno, dwa, nic niezobowiązujące, świeża znajomość. Nie uważam, że postąpiłem jakoś nieuczciwie bardzo. To było przed telefonem, przez zaproszeniem Magdy. Dowiedziałem się, że Magda chce mnie poznać i ja się z tą dziewczyną już nie widziałem.

Ostatecznie Adam przyznał, że jest z tajemniczą dziewczyną w związku:

Ja nie przepuszczałem, że coś mi wyjdzie z dziewczyną, którą poznałem tuż przed, zanim mnie Magda zaprosiła. Ja jestem z tą dziewczyną, jesteśmy parą, dobrze nam się układa.

Magda nie mogła powstrzymać łez, ale szybko zapomniała o wszystkich trudnościach, kiedy przyszedł czas na rozmowę o jej nowym partnerze, Jakubie. On również wysłał list do Magdy, był nawet zaproszony do pierwszego etapu show, ostatecznie jednak nie przyjechał ze względu na pracę. Para od tamtego czasu regularnie się ze sobą widzi, Magda myśli nawet o przeprowadzce do Jakuba, bo męczą ją ciągłe podróże. Z kolei mężczyzna już szuka... pierścionka zaręczynowego:

Jest pierścionek mniej więcej wybrany, w planach są zaręczyny, ale jeszcze chwilkę dajcie nam może.

Czy szykuje się więc kolejny ślub w "Rolnik szuka żony"? Po wielkich zawirowaniach Magda jest naprawdę szczęśliwa, więc kto wie?