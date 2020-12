"Rolnik szuka żony": nie uwierzycie, czym zajmuje się Magda!  Przeprowadziła się do Jakuba i znalazła czas na nową pasję? 

Magda z "Rolnik szuka żony" pokazała, czym zajmuje się w wolnych chwilach, a przy okazji pochwaliła swoim talentem! Piękna rolniczka w programie głośno mówiła, że uwielbia jeździć motocyklem, jednak teraz okazuje się, że ma również zupełnie inną pasję. Okazuje się, że w wolnych chwilach Magda wykonuje ozdoby, które Wy również możecie mieć w swoim domu! O jakie ozdoby chodzi?

Czym teraz zajmuje się Magda z "Rolnik szuka żony"?

Magda jest uczestniczką najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie Magda, w porównaniu do uczestników wszystkich edycji, otrzymała najwięcej listów (386 listów). Jak już wiemy rolniczka zdecydowała, że do swojego domu zaprosi: Mateusza, Adama i Pawła. Niestety, w jednym z ostatnich odcinków okazało się, że rolniczka nie chce być z żadnym ze swoich kandydatów.

Magda nie zamierzała jednak się poddawać i dalej walczyła o swoje szczęście. W przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony"okazało się, że Magda odezwała się do Jakuba, który również napisał do niej list, jednak nie mógł przyjechać na nagrania pierwszych odcinków programu TVP. Rolniczka nie ukrywała, że jest szczęśliwa u boku mężczyzny. Co ciekawe Jakub głośno zaznaczył, że on nie może przeprowadzić się do Magdy i chciałby, żeby to jego partnerka zamieszkała w jego domu, a rolniczka nie wykluczyła, że dla miłości wyprowadzi się z rodzinnego domu. Czy tak się stało? Tego dowiemy się w wielkim finale programu, - już w najbliższą niedzielę 13 grudnia.

Teraz, tuż przed ostatnim odcinkiem programu Magda opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, na których możemy zobaczyć efekty jej pracy i talentu! Okazuje się, że w wolnych chwilach rolniczka wykonuje piękne łapacze snów!

"największe pomysły cechują prostotą"

Na waszą prośbę

I o to już są! 😊😉 Łapacze snów.

Zainteresowane osoby proszę o wiadomość na priv 😊#łapaczsnów #homedeko #bohostyle

#dekoracjedomu #dekoracje #robotkireczne- napisała Magda.

Internauci są zachwyceni!

- Piękne, podziwiam talent ❤

- Cudne! rękodzieło jest takie piękne 💗

- ❤️piękne można u Pani zamówić ? 💞- czytamy w komentarzach.

- oczywiście 😊- odpowiedziała rolniczka.

Zobaczcie sami, jakie cuda robi Magda z "Rolnik szuka żony"! Ozdoby wykonane przez rolniczkę są naprawdę piękne!

Magda z "Rolnik szuka żony" pokazała efekty swojej pracy.

Podobają się Wam ozdoby wykonane przez Magdę?