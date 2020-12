"Rolnik szuka żony": Nowy związek Magdy podzielił fanów! "Ich relacja wygląda trochę sztucznie"

Randka Magdy z "Rolnik szuka żony" wywołała burzę w sieci! Jak internauci komentują nowy związek rolniczki? Niestety, nie wszyscy fani programu wierzą w szczerość uczuć Magdy i jej partnera, Jakuba! Na Facebooku, pod fragmentem z randki pary, pojawiło się naprawdę sporo krytycznych komentarzy. Sprawdźcie sami!

W minioną niedzielę, 6 grudnia, Telewizyjna Jedynka wyemitowała kolejny odcinek siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W przedostatniej odsłonie programu mogli zobaczyć randki Pawła i Marty, Ilony i Macieja oraz Magdaleny i Jakuba. To pierwszy raz, kiedy widzowie mieli okazję poznać nowego partnera rolniczki! Magdalena przed kamerami zapewniała, że znalazła swoje szczęście, a Jakub to może być ten jedyny- mężczyzna również nie ukrywał, że bardzo poważnie traktuje związek z Magdą.

Niestety, okazuje się, że nie wszyscy wierzą, że uczucia pary są prawdziwe! Po romantycznej randce Magdy i jej nowego partnera w sieci zawrzało!

- Ja im nie wierzę. Ani po nim ani po niej nie widać jakiegoś większego zaangażowania. Infantylne teksty, przytulania i buziaki jakby dla odbębnienia.

- W porównaniu do dialogów Pawła i Marty, teksty o miłości i przyszłości ich związku mają jak z taniej telenoweli... 🙄 zostaje życzyć powodzenia 👍🏻

- A mi ta Ich relacja wygląda trochę sztucznie.....może krepują się obecnością kamer, nie wiem, u Pawła i Marty wygląda to wszystko bardziej naturalnie, tam widać chemię....

- A dla mnie oni jacyś sztuczni są, może to kamery, nie wiem, ale rozmowy to jakby wyreżyserowane. Cały czas odnoszę wrażenie, że ona szuka męża strasznie na siłę i częściowo dopasowała sobie tego Kubę do swoich założeń, a częściowo zmieniła swoje oczekiwania (on się do niej nie przeniesie, ma dziecko), byle tylko nie skończyć programu bez nikogo u boku- czytamy na Facebooku.