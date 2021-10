"Rolnik szuka żony": Wszystkie pary z 8. edycji są już znane?! Internauci nie mają wątpliwości

Aneta z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" wyszła za mąż! Kandydatka Marka znalazła swoje szczęście i powiedziała TAK swojemu partnerowi. Okazuje się, że uroczystość odbyła się w miniony weekend- dokładnie 30 listopada była uczestniczka show TVP stanęła na ślubnym kobiercu. Jak informuje portal dziennikzachodni.pl zakochani znali się jeszcze przed udziałem Anety w programie "Rolnik szuka żony". Świeżo upieczony mąż Anety zdradził, jak zaczął się ich związek! Aneta z "Rolnik szuka żony" już po ślubie! Aneta była jedną z kandydatek Marka z piątej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż internauci byli pewni, że rolnik wybierze właśnie ją, to ostatecznie Marek odrzucił względy Anety i próbował stworzyć związek z Olą- jak już wiemy, w finałowym odcinku okazało się, że rolnik i jego kandydatka nie są razem. Aneta wzięła udział w programie "Rolnik szuka żony" pomimo ogromnej osobistej tragedii. W jednym z odcinków show kobieta przyznała, że w trakcie nagrań zmarł jej ojciec. Na chwilę obecną to Marek nic nie wie, że mój tata niestety przegrał walkę z chorobą. Powiem szczerze, że do końca wierzyłam w cud. Że to tato przetrwa, że to tylko jest kryzys...I powiedział mi jeszcze, że jak tak się stanie, że nie dotrwa, to mam nie przerywać programu. Mam się pozbierać w sobie- mówiła wówczas Aneta. Aneta w programie TVP nie znalazła miłości, ale jak się okazuje miłość czekała na nią po zakończeniu "Rolnika"! Świeżo upieczony mąż Anety, Mateusz, w rozmowie z portalem dziennikzachodni.pl opowiedział o ich związku. Znaliśmy się wcześniej. Wyjechałem jednak za granicę, nie było mnie w Polsce. Bardzo mi się podobała. Napisałem do niej później...- mąż Anety zdradził w rozmowie z dziennikzachodni.pl....