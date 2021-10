"Rolnik szuka żony": Uczestnik jednym zdaniem zaimponował Kamili! Jest faworytem! 

Za nami zerowy odcinek 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" . Zobaczyliśmy w nim wizytówki dziewięciu nowych uczestników. Co ciekawe, wśród nich po raz kolejny zabrakło kobiety. Widzowie nie kryją swojego rozczarowania. Czy rolniczki nie szukają miłości? "Rolnik szuka żony 6" bez żadnej rolniczki Fani programu "Rolnik szuka żony" długo czekali na tę chwilę. Jednak w końcu nadeszła! Jak co roku w święta wielkanocne TVP1 wyemitowało zerowy odcinek kolejnej edycji show. Na razie zaprezentowano jedynie wizytówki rolników, którzy marzą o znalezieniu wielkiej miłości. To od widzów, a raczej od ich listów zależy, z tych panów wejdzie do programu. Rolnicy czekają teraz na korespondencje od pań, którym szybciej zabiło serce na ich widok. Zobacz także: Poznaliśmy kandydatów do "Rolnik szuka żony 6"! Do kogo można wysłać list? Niestety, w tym roku wśród potencjalnych uczestników zabrakło kobiety! Wygląda na to, że rolniczki nie szukają miłości za pośrednictwem programu. Widzowie nie kryją swojego rozczarowania. - Liczyłem że jakieś rolniczki będą żeby się zgłosić a tu dyskryminacja i sami faceci 😋 - Szkoda, że nie ma żadnej rolniczki - Jakoś kobiet brakuje w tej edycji 😜 - i w czym tu mam wybierać☹️ ja szukam rolniczki - czytamy w komentarzach. Was też rozczarował fakt, że w tej edycji "Rolnik szuka żony" nie zobaczymy żadnej rolniczki? Macie swoich faworytów?