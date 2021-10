"Rolnik szuka żony": Widzowie krytykują Stanisława: "Jakby czekał na ścięcie głowy"

Waldemar znów zaskoczył! Po tym jak w 3. odcinku "Rolnik szuka żony" nie wybrał żadnej z kandydatek i zdecydował się odjechać do gospodarstwa sam, w sieci zawrzało! Internauci są podzieleni. Jedni ostro krytykują zachowanie rolnika, inni popierają jego wybór, podkreślając, że nie chciał oszukiwać kobiet, które przyjechały z nadzieją na stworzenie związku. Przeczytajcie komentarze! Czy to oznacza, że Waldemar teraz opuści program? Kontrowersyjna decyzja Waldemara! Waldemar okazał się najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem 6. edycji „ Rolnik szuka żony ”. Już w pierwszym odcinku powiedział, że nie jest zadowolony z listów od kandydatek i nie spełniają one jego oczekiwań. Mężczyzna chciał poznać kobietę, z którą mógłby założyć rodzinę, a w większości napisały kobiety w wieku około 50 lat, które szukają stabilizacji. Podczas spotkań z wybranymi kandydatkami starał się być miły i uśmiechnięty, ale widać było, że zachowuje dystans i żadna z kobiet nie zachwyciła go. W końcu 46-latek podjął kontrowersyjną decyzję i odrzucił wszystkie kandydatki, wracając samotnie do gospodarstwa. To pierwsza taka sytuacja w "Rolniku". Widocznie Waldemar nie chciał dawać złudnych nadziei kobietom, jak zrobił to Łukasz Sędrowski w poprzedniej edycji, za co został ostro skrytykowany przez widzów. Kandydatki Waldemara były zszokowane jego zachowaniem: Niefajnie się zachował wobec nas. Po co nas w ogóle zaprosił? Po pierwszym razie, po rzutkach? Wczoraj coś było, a dzisiaj już nie? Ciekawe czy w ogóle kogoś szukał. Chciał się pokazać w telewizji, to się pokazał! - mówiły kobiety wyraźnie zdenerwowane decyzją mężczyzny! Waldemar jednak był pewny podjętej decyzji i na koniec powiedział kilka słów, które zabrzmiały jak...