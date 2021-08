Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opowiedziała o dramatycznej sytuacji, do której doszło dziś rano (w piątek 14 sierpnia). Okazuje się, że jej mąż uratował życie mężczyzny, który miał poważne problemy ze zdrowiem! Co dokładnie wydarzyło się na drodze? Ania Bardowska opowiedziała o szczegółach wydarzenia i przyznała, że jest dumna ze swojego męża. Ania Bardowska opowiedziała o drmatyczych wydarzeniach na drodze Ania Bardowska w swojej relacji na InstaStories przyznała, że pół godziny wcześniej razem z mężem przeżyli dramatyczne chwile na drodze. Co się stało? Rolnik razem z żoną podróżowali samochodem, kiedy zauważyli, że kierowca cysterny macha ręką. Grzesiek zareagował błyskawicznie i zatrzymał się, by mu pomóc! Mój mąż jest bohaterem. Z pół godziny temu ratowaliśmy komuś życie. Jechaliśmy samochodem i na cysternie, na samej górze na cysternie leżał człowiek, który tylko machał ręką i nakprawdopodobniej miał coś z sercem, coś mu się stało. Grzesiek go zauważył, że tą ręką macha- przyznała Ania Bardowska. Grzesiek pomagał mężczyźnie, a Ania zadzwoniła po służby ratunkowe. Wezwaliśmy pogotowie, straż pożarną bo nie dało się go tak łatwo zdjąć. Ale generalnie to zasługa Grześka- tyle aut przecież tamtędy przejeżdżało, ja też bym nawet nie zauważyła- zdradziła w relacji na InstaStories. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikowane przez Anię Bardowską! Jesteśmy zachwyceni piękną postawą Ani i Grześka, a urtowanemu męźczyźnie życzymy dużo zdrowia! Zobacz także: Marta Manowska zdradziła, kiedy wystartuje 7. edycja "Rolnik szuka żony"! Będziemy musieli jeszcze trochę poczekać... Ania i Grzesiek...