Tomasz z "Rolnik szuka żony 9" pokazał swoje zdjęcie sprzed lat. Na fotografii trudno go rozpoznać. Uczestnik show TVP zdradził, że początkowo wcale nie planował bycia rolnikiem. Co w takim razie miał robić? Internauci chętnie komentowali zdjęcie rolnika i wspominali o Justynie. Dlaczego?

Justyna i Tomasz poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i stworzyli szczęśliwą parę. Nie jest już tajemnicą, że zdecydowali się na wspólne zamieszkanie na gospodarstwie rolnika, ponieważ Justyna w jednym z wywiadów wspominała o przeprowadzce i zmianie szkoły dla małego Wiktora. Niedawno Justyna z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy pokazała swojego synka. Chłopiec weźmie udział z mamą i jej partnerem w odcinku specjalnym "Rolnik szuka żony" z okazji Bożego Narodzenia".

Tymczasem Tomasz z "Rolnik szuka żony" postanowił podzielić się swoim zdjęciem z przeszłości.

Miało być wojsko a zostało rolnictwo, pasji do tego co się naprawdę lubi nie oszukamy, to jest we krwi.