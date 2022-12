W sieci pojawił się zwiastun świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony"! Co wydarzy się w specjalnej odsłonie programu i kiedy zostanie wyemitowana? Wielki finał szóstej edycji hitu o poszukujących miłości rolnikach zakończył się już kilka tygodni temu, ale dopiero w nadchodzące święta dowiemy się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników show. Jak teraz wyglądają związki Ani i Jakuba oraz Ilony i Adriana? Co o swoich nowych partnerkach zdradzą Seweryn i Sławomir, którzy znaleźli swoje szczęście już po zakończeniu programu TVP? Zobaczcie gorący zwiastun "Rolnik szuka żony"! Szczere wyznanie partnerki Seweryna w świątecznym odcinku Jak już wiemy, w świątecznej odsłonie programu "Rolnik szuka żony" pojawią się Ania i Jakub, Ilona i Adrian oraz Seweryn i Sławomir ze swoimi nowymi partnerkami. Ale nie tylko oni! Okazuje się bowiem, że w specjalnym odcinku, który zostanie wyemitowany już 25 grudnia o godzinie 20:15 , wystąpią również niektóre pary z poprzednich edycji show TVP. A co wydarzy się w świątecznym odcinku "Rolnika"? Będzie wspólne ubieranie choinki i szczere wyznanie partnerki Seweryna o ich związku! - Wszystko się układa- przyznała przed kamerami. Oby tak dalej- dodała. A co o swoim związku z Anią powie Jakub? Zobaczcie gorący zwiastun wyjątkowej odsłony programu "Rolnik szuka żony"! Będziecie oglądać? My z pewnością! Zobacz także: Uczestnicy "Rolnik szuka żony" pokazali zdjęcia z tajnego spotkania świątecznego! Kto przyszedł? Zwiastun świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony". W programie pojawią się m.in. Anna i Jakub oraz Ilona i Adrian z 6. edycji show.