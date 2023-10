Sławomir Banasiak z 6. edycji "Rolnik szuka żony" został ojcem! Rolnik, który bardzo chroni swoje życie prywatne dopiero jakiś czas po ślubie oficjalnie potwierdził tę informację w mediach społecznościowych, a teraz okazuje się, że Sławomir ma też córeczkę. "Super Express" informuje, że sympatyczny strażak jest szczęśliwym tatą!

Sławek Banasiak z "Rolnik szuka żony" był jednym z uczestników 6. edycji i choć w programie nie znalazł miłości, to w świątecznym odcinku już pojawił się z nową partnerką. Tajemnicza Ewelina pierwsza odezwała się do rolnika po programie, a obecnie tworzy ze Sławkiem szczęśliwe małżeństwo. Ewelina i Sławomir z "Rolnik szuka żony" pobrali się 11 czerwca 2021 i ostatecznie parze udało się utrzymać to wyjątkowe wydarzenie w tajemnicy przed mediami. Jak wiadomo, Sławomir po programie unikał rozgłosu i wybrał spokojne życie z dala od mediów. Teraz "Super Express", powołując się na słowa byłej kandydatki rolnika, informuje, że Sławomir Banasiak z "Rolnik szuka żony" został ojcem!

Sławek i Ewelina mają córeczkę. Nie chwalili się jej zdjęciami w internecie i nie wyprawiali hucznych chrzcin. Bardzo chronią prywatność. Wiele osób mu zazdrości, bo jest naprawdę szczęśliwy i bardzo zakochany. Dziecko jeszcze bardziej umocniło jego małżeństwo z Eweliną. Sławek poszedł do programu ze zranionym sercem - zdradza "Super Expressowi" jedna z byłych kandydatek rolnika.

Sławomir w programie "Rolnik szuka żony" szukał swojej drugiej połówki po trudnym rozstaniu. Rolnik w przeszłości miał już narzeczoną, ale ta relacja zakończyła się nagle, o czym informowali rodzice Sławomira:

Miał narzeczoną, zwodziła go przez dwa lata obietnicami, że zostanie jego żoną i przyjdzie na gospodarkę. I nagle... zerwała z nim znajomość! - mówili w programie "Rolnik szuka żony" rodzice rolnika.

Serdecznie gratulujemy Sławomirowi z "Rolnik szuka żony"!

