"Rolnik szuka żony 8": Teresa i Stanisław opublikowali zdjęcia z gór! Byli tam razem?

Stanisław w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" pożegnał wszystkie kandydatki, które wcześniej zaprosił na gospodarstwo. Do żadnej z nich nie poczuł nic więcej niż tylko sympatię - Teresie, Roksanie i Oli zaproponował jedynie przyjaźń. Czyżby jedna z nich miała jednak jeszcze szanse u rolnika?

"Rolnik szuka żony": Teresa i Stanisław mają wspólną "miłość"

Stanisław w swojej wizytówce wydawał się być poukładanym, miłym mężczyzną. W programie pokazał zupełnie inną twarz. Wśród widzów wzbudzał wiele kontrowersji, a wszystko za sprawą atmosfery, którą tworzył oraz dystansem jaki powstał pomiędzy nim, a jego kandydatkami. Z odcinka na odcinek coraz więcej mówiło się o Stanisławie, a fani programu zarzucali mu, że jest oziębły. Same uczestniczki show żartowały sobie na Instagramie z pobytu na jego gospodarstwie.

W ostatnim odcinku Stanisław miał dokonać wyboru, z którą kandydatką chciałby spróbować budować swoją przyszłość. Widzowie czekali z niecierpliwością, choć domyślali się co może się wydarzyć. Młody rolnik podjął jednak decyzję, że jedyne co może zaoferować to przyjaźń. Fani zauważyli jednak, że Teresę oraz Stanisława coś łączy.

mat. prasowe

Okazuje się, że Teresę oraz Stanisława może jednak łączyć więcej niż mogłoby się wydawać. Oboje kochają góry, a na ich Instagramowych profilach w przeciągu jednego tygodnia pojawiły się zdjęcia z wycieczki w góry. Fani zaczęli się zastanawiać, czy w podróż pojechali razem?

Niedługo później na profilu Stanisława również pojawiło się zdjęcie z wycieczki w góry - publikację dzieli tylko kilka dni, co może być celowym zabiegiem zainteresowanych, by nie zdradzać tego, co wydarzyło się w programie. Teresa oficjalnie potwierdziła, że zakończyła swój udział w "Rolnik szuka żony", ale może miłość do gór i wspólna pasja pozwolą im spojrzeć jeszcze raz na siebie i spróbować stworzyć związek? Nawet jeśli nie, to na pewno pozostaną w przyjaźni!