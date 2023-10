Zaledwie kilka tygodni temu uczestnicy 9. edycji "Rolnik szuka żony" - Ada i Michał - powiedzieli sobie "tak" i przysięgli wzajemną miłość przed ołtarzem. Co słychać u pary tuż po ślubie? Jak się okazuje, małżonków pochłania... codzienność i związane z nią obowiązki. Ada pokazała, jak spędza letnią sobotę. Zaskoczenie?

Tak Ada z "Rolnik szuka żony" spędza wakacyjną sobotę po ślubie

Choć lato to czas wyjazdów, póki co Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" po ślubie nie wybrali się w podróż z okazji tzw. miesiąca miodowego. Jak zatem spędzają czas zaledwie kilka tygodni po bajkowym ślubie? Ada z "Rolnik szuka żony" wspomina to ważne wydarzenie - opowiedziała fanom między innymi o wyborze sukni ślubnej. Teraz jednak żona rolnika zaskoczyła nagraniem z ... sobotniego poranka. Czym się zajmuje?

Jak się okazuje, sobota u Ady z "Rolnik szuka żony" wygląda podobnie do początku weekendu w wielu polskich domach. Żona rolnika pokazała nagranie z ... odkurzaczem i żartobliwie nawiązała do "reklamy", jaką mogłyby być podobne kadry.

- Mogłaby to być reklama... a nie, to tylko kolejna sobota sprzątająca - napisała przekornie Ada z "Rolnik szuka żony".

Nie jest tajemnicą, że Ada i Michał mieszkają na Podlasiu, skąd żona rolnika przeprowadziła się jeszcze przed ślubem z rodzinnej Łodzi. Wygląda jednak na to, że uczestniczka show TVP doskonale odnajduje się w nowym otoczeniu, co podkreślała podczas wspólnego wywiadu z mężem w "Pytaniu na śniadanie".

- Nie brakuje mi miasta, bardzo się cieszę, że przeniosłam się na wieś. Bardzo dobrze się tam czuję, a jednocześnie odpoczywam. Podoba mi się to życie i radzę sobie tam. Trochę zajęło mi to czasu, zanim się do tego przyzwyczaiłam, ale odnajduję się tam - wyjawiła Ada z "Rolnik szuka żony" w studio TVP.

O planach na pierwsze tygodnie po ślubie świeżo upieczeni małżonkowie opowiedzieli również w "Pytaniu na śniadanie" - jak zdradzili, jeszcze nie mają sprecyzowanego celu wyprawy z okazji miesiąca miodowego.

- Jeszcze planów nie mamy, ale na pewno gdzieś się wybierzemy - zdradził Michał z "Rolnik szuka żony".

Myślicie, że już wkrótce Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" zaskoczą swoich fanów wakacyjnymi kadrami?

