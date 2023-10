16 lipca był niezwykle ważnym dniem dla Adrianny i Michała z "Rolnik szuka żony". Uczestnicy 9. edycji show powiedzieli sakramentalne "tak" i od tamtej pory są już szczęśliwym małżeństwem. Jak w nowy etap życia weszła Adrianna? Ukochana rolnika już wcześniej przeprowadziła się w jego rodzinne strony, a teraz pokazała na Instagramie, jak spędza czas jako żona. Wygląda na to, że nie może narzekać na brak wrażeń!

Tak wygląda codzienność Ady z "Rolnik szuka żony" w nowej roli

Trzeba przyznać, że ślub Ady i Michała z "Rolnik szuka żony" był długo wyczekiwany przez fanów programu TVP, ale też przez liczne grono wielbicieli, które zgromadziła sama para. Najważniejszy dzień w życiu rolnika i jego ukochanej nastał 16 lipca 2023 roku - to właśnie wtedy zakochani stanęli przed ołtarzem, by przysiąc sobie dozgonną miłość i lojalność.

Zdjęciom i relacjom z bajkowego ślubu nie było końca - na weselu Ady i Michała bawili się inni uczestnicy "Rolnik szuka żony". Teraz, gdy emocje już opadły, przyszedł czas na codzienne życie w zupełnie nowej dla Adrianny roli. Jak żona rolnika spędza czas po ślubie? Na Instagramie pokazała, że ... wybrała się do kina, a jej stylizacja nieprzypadkowo wskazuje na film o popularnej lalce, który zapragnęła obejrzeć.

- Barbie w prawdziwym świecie - napisała na Instagramie Ada z "Rolnik szuka żony".

Jak widać na zdjęciach opublikowanych na Instagramie, uczestniczka "Rolnik szuka żony" postawiła na stylizację wpisującą się w tematykę filmu. Podczas wycieczki do kina Ada postawiła na wygodną bluzę w kolorze pudrowego różu i proste jeansy. Uwagę zwracały jednak dodatki, na jakie postawiła świeżo upieczona żona rolnika - okulary przeciwsłoneczne w kształcie serduszek z różowymi oprawkami, duże kolczyki-koła i finezyjne warkoczyki. Wygląda na to, że wypad do kina był dla Ady prawdziwą przyjemnością!

Mimo że emocje związane ze ślubem Ady i Michała z "Rolnik szuka żony" powoli opadają, żona rolnika chętnie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami i radami na temat przebiegu uroczystości. Na InstaStories opowiedziała między innymi o szczegółach przygotowań do pierwszego tańca, a także o swoim rozkładzie dnia ślubu.

Myślicie, że już niebawem Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" wybiorą się w podróż poślubną?

