"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zrezygnowała z diety! Ile udało jej się schudnąć w 2 tygodnie?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu zdecydowała się razem z Grzegorzem przejść na dietę. Wybór pary padł na dietę ketogeniczną. Anna planowała osiągnąć wagę poniżej 50 kilogramów i zdradziła, że wtedy czyje się najlepiej w swoim ciele. Dieta zaczęła przynosić upragnione efekty, a rolniczka zdradziła, że może już kupować ubrania o rozmiar mniejsze. Teraz Anna Bardowska zdradziła, że zrezygnowała z diety, ile udało jej się schudnąć?

Anna i Grzegorz Bardowscy niezmiennie są jednym z najsympatyczniejszych małżeństw, które znalazły miłość dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Są szczęśliwymi rodzicami: Liwii i Janka, a aktualnie spełniają marzenie o własnym domu. Niedawno para zdecydowała się na zrzucenie kilku kilogramów na kontrowersyjnej diecie ketogenicznej. Teraz okazuje się, że po 7 tygodniach przerwali dietę. Co się stało? Anna zdradziła to w odpowiedzi, na pytanie jednej z Internautek!

Anna Bardowska zdecydowała się odpowiedzieć swojej obserwatorce i przyznał, że zrezygnowała już z mężem z diety ketogenicznej:

niestety już nie, trochę silna wola zawiodła. Co do efektów to po 7 tyg. u mnie - 2 kg, u Grześka ok. 4