"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zachwyciła nowym zdjęciem. Rolniczka bardzo schudła!

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " tuż przed świętami Bożego Narodzenia pochwaliła się kolejnymi postępami na budowie ich wymarzonego domu. Rolniczka w marcu prezentowała projekt , jaki wybrali, a teraz na domu pojawiła się nietypowa dachówka i okna. Postępy idą błyskawicznie i jak przyznaje Anna Bardowska pogoda im sprzyja! Zobaczcie nowe zdjęcie z budowy. Być może przyszłe święta rodzina Bardowskich spędzi już w nowym domu! Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała kolejny etap budowy domu! Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w programie "Rolnik szuka żony", a dziś są szczęśliwymi rodzicami Liwii i Janka, a teraz spełniają marzenie o własnym domu. W niespełna rok od wyboru projektu na ich działce stanął wymarzony dom, a prace nad nim trwają nieustannie. Rolniczka, co jakich czas publikuje nowe zdjęcia z budowy i pokazuje postępy. Teraz pochwaliła się nową dachówką i oryginalnymi oknami, ale to nie wszystko! We wnętrzu też są duże postępy. Wydaje się, że para naprawdę szybko chce zamieszkać w nowym domu: Na zdjęciu niczym wczesną wiosną🙂. Do tej pory pogoda sprzyjała nam na budowie. Jak dla nas, dach pięknie się prezentuje chociaż wiem, ze dachówka płaska nie wszystkich zachwyci. Nasz wybór to @creaton_polska - Domino w kolorze łupka glazurowanego. Ps. Na zdjęciu tego nie widać, ale w środku też już są postępy🥰. - napisała Anna Bardowska pod nowym zdjęciem z budowy. Obserwatorki Anny Bardowskiej są pod wrażeniem postępów i żartują, że "rośnie jak na drożdżach". Podkreślają też, że dom wydaje się być bardzo funkcjonalny: - Dom już jest piękny, a jaki funkcjonalny. (...) .Dom wcale nie wygląda jak stodoła, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. Pani Aniu, to Pani zasługa. Jest Pani świetnym projektantem👍 - Dom rośnie...