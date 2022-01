"Rolnik szuka żony": Anna i Grzegorz Bardowscy rozpieszczają dzieci. To, co stanie w ich nowym domu to marzenie każdego malucha!

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z pracowitego weekendu i pokazała, jaką niespodziankę przygotowuje razem z mężem dla swoich dzieci. To marzenie każdego malucha! Rolniczka zdradziła, że jeszcze wymaga kilka szlifów i prezent dla Liwii i Jasia będzie gotowy! Zobaczcie, co dostaną... Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" przygotowują dla dzieci wielką niespodziankę! Anna i Grzegorz Bardowscy zdecydowali się na budowę domu marzeń w pobliżu swojego gospodarstwa. Prace na budowie postępują w ekspresowym tempie i co jakiś czas rolniczka prezentuje kolejne projekty poszczególnych pomieszczeń. Anna Bardowska pochwaliła się już na Instagramie imponującą łazienką, a jakiś czas temu pokazała stylowy salon . To jednak nie wszystko! Teraz rolniczka zdecydowała się razem z mężem urządzić dzieciom wymarzony plac zabaw! Z pewnością nie zabraknie tam huśtawek, domku do zabaw i piaskowicy. Jeszcze ostatnie szlify i plac zabaw będzie gotowy🙂. To był pracowity weekend z @bardowscy ❤️ - napisała na Instagramie Anna Bardowska. Pod zdjęciem drewnianego domku pojawiło się mnóstwo pytań o nowe miejsce do zabaw dla dzieci. Jedna z Internautek zapytała też o cenę i okazuje się, że wcale nie jest niska... i wynosi 4 tys. zł. No właśnie, gdzie zakupiony i jaka cena. Bo wygląda świetnie Mam taki sam plac zabaw dla synka. Jest rewelacyjny😍 Tani nie jest bo prawie 4tys ale jest wart swojej ceny. Sami spójrzcie na nowy plac zabaw dla Liwii i Jasia! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała zdjęcia dzieci. Liwia to już duża dziewczynka! Wyświetl ten post na Instagramie....