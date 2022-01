"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska jeszcze bardziej schudła? Nowe zdjęcia zachwyciły fanów

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " jakiś czas temu zdecydowała się pożegnać jasny kolor włosów i zdecydowała się na brąz. Nowy look rolniczki spotkał się z wieloma komplementami w sieci i trzeba przyznać, że kobieta wygląda w nim rewelacyjnie. Teraz przyszedł czas na kolejną metamorfozę? Jedna z obserwatorek Anny Bardowskiej jest zachwycona lekko zmienionym kolorem. Rolniczka odpowiedziała, skąd taki efekt! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zachwyca figurą i kolorem włosów! Anna Bardowska mimo upływu lat jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka coraz mocniej rozwija swoją działalność w sieci i obecnie jest jedną z popularniejszych influencerek. Teraz żona Grzegorza Bardowskiego pochwaliła się nowym zdjęciem w letniej stylizacji ze słomianym koszykiem i zachwyciła szczupłą sylwetką: Dla kogo bukiecik do wazonu? 😉🌻🌻A teraz przyznać się czy sadzicie/siejecie kwiaty ? 💐 Ja pierwsze podejście miałam rok temu … W tym roku rządzą u nas słoneczniki (na ogródku, ale tez przy polach na łąkach kwietnych). Najbardziej nie mogę doczekać się tych do jedzenia. - napisała Anna Bardowska na Instagramie. Nowe zdjęcie rolniczki zwróciło uwagę jej obserwatorek, które zachwycają się stylizacją Anny Bardowskiej i pytają o nowy kolor włosów: co to za kolor włosów. Jest piękny 🔥 Na reakcję Anny Bardowskiej Internautka nie musiała długo czekać. Rolniczka zdradziła, że to ten sam kolor włosów, ale od ostatniej wizyty u fryzjera minęło sporo czasu i kolor trochę się zmienił, ale wygląda na to, że nadal zachwyca! kolor włosów ten sam co na ostatnich 10 zdjęciach tylko powoli się wypłukuje 😂😉😉. Nie wiem co to za odcień, nie farbuję sama. Zobacz także: Ania...