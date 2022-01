"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pochwaliła się kolejnym etapem budowy. "Tam tyle się dzieje"!

Przeprowadzka Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" do nowego domu coraz bliżej! Rolniczka pochwaliła się projektami i nie ukrywa, że to ostatni moment na poważne decyzje...

Budowa domu Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" nabrała tempa. Niedawno dom zyskał elewację i został obłożony szarymi płytkami klinkierowymi, a teraz rolniczka zdradziła w relacji na Instastory, że to ostatni moment na poważne decyzje dotyczące elektryki w ich nowym domu i pokazała projekty. Sypialnia robi wrażenie! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała projekt domu i swojej sypialni Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w programie znalazła nie tylko miłość, ale i ogromną popularność. W mediach społecznościowych pokazuje nie tylko, jak wygląda życie na wsi, ale relacjonuje też na bieżąco postępy na budowie domu marzeń . Jakiś czas temu para zdecydowała, że chce przeprowadzić się do własnego domu, który budują zaledwie kilometr od ich gospodarstwa i nie ukrywają, że już w przyszłym roku być może uda im się w nim zamieszkać. Kilka tygodni temu Anna i Grzegorz Bardowscy musieli zdecydować, jaką elewację wybierają i postawili na ponadczasową szarość , a teraz rolniczka pokazała kilka projektów pomieszczeń. To będą wnętrza jak z katalogu! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" już pokazywała projekt łazienki w nowym domu , a teraz zdradziła, jak będzie wyglądała jej sypialnia. To będzie ogromne wnętrze z dużym łóżkiem i małym kącikiem z krzesłem i stolikiem. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Fanka: "Tu nie trzeba słów " Wygląda na to, że wszystkie pomieszczenia zostały już wstępnie rozplanowane. W pokojach dziecięcych nie zabraknie dużych biurek i miejsc do przechowywania. Trzeba przyznać, że wnętrza będą praktycznie urządzone, a jednocześnie eleganckie. Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony"...