Stanisław podczas emisji 8. edycji "Rolnik szuka żony" wzbudzał wiele emocji wśród fanów. Niektórzy twierdzili, że jest małomówny, a nawet zbyt wybredny, bo w końcu nie zdecydował się na rozwój relacji z żadną z kandydatek. Obraz Stanisława z programu nie zgadzał się jednak fanom z tym, jaki widzieli na przykład w jego mediach społecznościowych. Na Instagramie młody rolnik tryska energią, jest uśmiechnięty i uwielbia żartować. Fani nawet zaczęli dopytywać, który to "prawdziwy Stanisław" - ten z programu, czy z Instagrama. Uczestnik "Rolnik szuka żony" w swoich odpowiedziach nie pozostawiał wątpliwości, że zdecydowanie ten, którego widzą w mediach społecznościowych.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać ze Stanisławem z "Rolnik szuka żony". Uczestnik hitowego programu TVP1 szczerze wyjawił nam, że jego zdaniem obraz jego osoby był w programie troszeczkę przekłamany.

- No troszeczkę ten obraz mnie był no... troszeczkę fałszywy. Tak to mogę powiedzieć. To nie jest tylko moja opinia [...] Na przykład ostatnio był taki przedstawiciel handlowy u nas, to po minucie, dwóch rozmowy stwierdził: "pan to w ogóle inny jest w tej telewizji". Tak że ten obraz troszeczkę został zniekształcony. [...] Poszli w schemat takiego nudnego, wybrednego gościa - powiedział nam Stanisław.