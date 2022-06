"Rolnik szuka żony": Seweryn i Magda już po ślubie! ZDJĘCIE

Adrian z " Rolnik szuka żony " opublikował na Instagramie zdjęcie ze ślubu! Na fotografii widać jedynie dłonie młodej pary, trzymającej obrączki, a w opisie czytamy: Wspomnienia 11 lutego 2020. Czy to oznacza, że Ilona i Adrian zdecydowali się na ślub? Para już od dawna mieszka razem i wspólnie prowadzi stadninę. Można już gratulować? Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" już po ślubie? Ilona i Adrian poznali się w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Od tego czasu nadal są razem, mieszkają wspólnie i prowadzą stadninę, która jest spełnieniem marzeń partnerki rolnika. Niedawno Ilona na swoim Instastories pokazała relację z przygotowań do "ważnego dnia" , ale nie zdradziła o co chodzi. To wtedy pojawiły się spekulacje, że para zdecydowała się na ślub. Teraz Adrian Berkowicz opublikował zdjęcie, które z pewnością nie uciszy plotek o ślubie! Na Instastories rolnika właśnie pojawiło się zdjęcie z sesji ślubnej, na którym widać jedynie dłonie młodej pary i obrączki oraz opis z datą 11 lutego. Czy to oznacza, że para zdecydowała się powiedzieć sakramentalne "Tak"? Jak wiadomo rolnik jest też fotografem i często pojawia się w tej roli na różnego rodzaju uroczystościach rodzinnych, również na weselach. Był fotografem m.in. na ślubie Natalii z "Rolnik szuka żony". Teraz pochwalił się zdjęciami ze swojego ślubu? A może to efekty jego pracy? Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także: Marta z "Rolnik szuka żony" w seksownej sesji zdjęciowej. Paweł: "Kolejny raz cię nie poznałem!" Niedawno Ilona pochwaliła się zdjęciem makijażu wieczorowego, który jej wizażystka określiła jako "przygotowania do ważnego dnia". ...