Sara z "Rolnik szuka żony" szykuje się do ślubu! Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach w jednym z najnowszych wpisów na Instagramie przyznała, że już wkrótce powie "TAK" swojemu narzeczonemu. W sieci pojawiły się również zdjęcia z wieczoru panieńskiego, króry zorganizowały przyjaciółki Sary. Przyszła panna młoda wygląda pięknie!

Reklama

Wieczór panieński Sary z "Rolnik szuka żony"

Sara brała udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Karola. Wydawało się nawet, że Sara jest faworytką rolnika, jednak tuż przed ogłoszeniem decyzji wydarzyło się coś, co całkowicie przekreśliło ich relację. W domu Karola podczas imprezy doszło do wypadku, a Sara trafiła do szpitala- później kobieta miała żal do rolnika, że nie towarzyszył jej w trudnych chwilach. Karol z kolei uznał, że nie chce być z kimś, kto oskarża go o coś, co nie było celowe.

Sara dopiero po programie znalazła swoje szczęście. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" w 2020 roku pokazała w sieci wspólne zdjęcia z pewnym przystojnym mężczyzną. Szybko okazało się, że parę połączyło prawdziwe uczucie, a kilka miesięcy temu Sara zdradziła, że przyjęła oświadczyny swojego partnera.

Teraz okazuje się, że wkrótce odbędzie ślub pary! Sara opublikowała na Instagramie zdjęcia z wieczoru panieńskiego i zdradziła, że uroczystość zbliża się wielkimi krokami.

Już za chwilę ślub ????????- napisała na Instagramie. Zdecydowanie najlepszy team bride EVER????????????????????. Nie ma słów, nie ma gestów aby opisać to co dziś czuje. Było cudownie, lepiej niż mogłam sobie to wymarzyć. Moje dziewczyny od zadań specjalnych dla nich niemożliwe nie istnieje #poland #podkarpacie #bieszczady #wiev #bride #bridetobe #bridesquad #happiness #weekendvibes #panieński #wieczórpanieński #

Internauci byli zachwyceni fotkami z wieczoru panieńskiego Sary.

- Piękna pamiątka???? super mieć takie przyjaciółki ❤️????

- Ale pięknie!!! ???? Musiało być bajecznie ♥️

- Pięknie ????- komentują internauci.

Zobaczcie sami, jak bawiła się Sara z "Rolnik szuka żony"!

Zobacz także: Gwiazda "Rolnik szuka żony" urodziła! Pokazała zdjęcie dziecka i totalnie zszokowała fanów!

Sara z "Rolnik szuka żony" pokazała w sieci zdjęcia z wieczoru panieńskiego. Przyjaciółki zorganizowały dla niej wyjątkową imprezę niespodziankę. Sara zdradziła, że jej ślub zbliża się wielkimi krokami.

Sara wystąpiła w czwarte edycji "Rolnik szuka żony", jednak dopiero po programie znalazła swoje szczęście. Była uczestniczka hitu TVP już wkrótce powie "TAK" swojemu narzeczonemu.

mat. prasowe