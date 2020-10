"Rolnik szuka żony": Sara z 4. edycji pochwaliła się nowym partnerem! 

Kolejna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" znalazła miłość! Sara, która brała udział w 4. edycji hitu TVP1 pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z nowym partnerem. Wygląda na to, że kandydatka Karola jest szczęśliwie zakochana.

W ostatnim czasie "rolnikowa" rodzina jeszcze bardzie się powiększyła! Niedawno zdjęciem ze ślubu pochwaliła się Kasia z 5. edycji "Rolnik szuka żony", a dziś po raz pierwszy Małgosia Borysewicz pokazała zdjęcia nowo narodzonej córeczki, Blanki. Teraz to Sara pochwaliła się nowym partnerem. Miłość kwitnie...

Widzowie "Rolnik szuka żony" poznali Sarę w 4. edycji programu, gdzie była jedną z kandydatek Karola. Początkowo rolnik wydawał się oczarowany piękną blondynką, ale szybko zmienił obiekt zainteresowania i w ostatecznie nie wybrał żadnej ze swoich kandydatek. Teraz Sara opublikowała na Instagramie zdjęcie z partnerem ze wspólnego wyjazdu w góry. Kandydatka Karola z programu TVP nawiązała też do obecnej pandemicznej sytuacji na świecie:

Kiedyś to było, nie to co teraz. Bez maseczek, ze słońcem w tle I z nim.... ehh - napisała Sara z "Rolnik szuka żony".