Małgosia Borysewicz opublikowała urocze zdjęcie z wakacji i przy okazji pochwaliła się swoją córką. Blanka to już duża dziewczynka, a internauci nie wierzą w to, że dziewczynka jest aż tak podobna do swojego taty Pawła Borysewicza. Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przy okazji zdradziła, jaką ma relację ze swoją córką. Zaskoczeni?

Reklama

Małgosia Borysewicz z "Rolnika" pokazała zdjęcie z córką. Blanka to cały tata?

Małgosia Borysewicz jest jedną z pierwszych rolniczek, które szukały swojej drugiej połówki w randkowym hicie Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Już 17 września rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja programu, a tymczasem Małgosia Borysewicz opublikowała nowe zdjęcie i nie ukrywa, że jest szczęśliwa. Rolniczka w programie znalazła miłość, a dziś jest mamą dwójki wspaniałych dzieci i pisze wprost, że jej córka jest jej najlepszą przyjaciółką. Zobaczcie, jak zmieniła się Blanka!

Z moją psiapsi❤️ Blaneczką - napisała na Instagramie Małgorzata Borysewicz.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kandydatka Michała zszokowała metamorfozą. Nie każda kobieta by się odważyła

Internauci są pod wrażeniem nowego zdjęcia Blanki i piszą wprost, że dziewczynka naprawdę wyrosła i nie ukrywają, że dziewczynka to cały tata.

- Pięknie a Blanka cały tatuś!!!

- Urocza Blanka z piękną mamusią????❤️

- Ślicznotką jest Pani córeczka ????

Faktycznie Blanka jest aż tak podobna do Pawła Borysewicza?

Instagram / rolnikwszpilkach

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała niepokojące nagranie. To dzieje się wokół jej domu!

InstagramInstagram / rolnikwszpilkach