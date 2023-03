"Rolnik szuka żony": Roksana urodziła? Opublikowała ujęcie ze szpitala i zwróciła się do fanów

Roksana, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony", poinformowała internautów, że jest w ciąży! Już wkrótce ona i jej narzeczony, Kamil, zostaną rodzicami, na razie zaś wzięli udział w pięknej sesji zdjęciowej: Dziecko to uwidoczniona miłość❤️ Przed Nami egzamin z życia - napisała w sieci kandydatka Stanisława z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie! Roksana z "Rolnik szuka żony 8" zostanie mamą Roksana brała udział w ósmej edycji hitowego show TVP 1. Walczyła o serce rolnika Stanisława, ten jednak nie poczuł nic więcej do żadnej z dziewczyn i wszystkie musiały opuścić gospodarstwo. Po jakimś czasie okazało się, że Roksana z "Rolnik szuka żony 8" jest zaręczona ! Jej wybrankiem jest Kamil, a już wkrótce szczęśliwi narzeczeni zostaną rodzicami. Pierwsze plotki o ciąży Roksany pojawiły się wtedy, kiedy pogratulowała Joasi i Kamilowi z "Rolnik szuka żony" narodzin dziecka, pisząc, że i przed nią wyjątkowy czas. Dziś wszystko jasne - Roksana wkrótce sama zostanie mamą. W sieci podzieliła się fotkami z pierwszej sesji zdjęciowej, gdzie zaprezentowała ciążowe krągłości. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Roksana (@schminkenbysarna) Pod postem Roksany pojawiło się sporo komentarzy i gratulacji, m.in. od Joasi Wielgosz: Jeszcze raz gratulacje kochani!! Niech fasolka rośnie! Późnej będą razem biegać z naszą Antosią 🥰❤️❤️ My również gratulujemy i życzymy dużo zdrowia! Tymczasem jeśli zastanawiacie się, co u Stanisława z "Rolnik szuka żony", to niestety, nie...