Budowa domu Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" jest już zakończona. Para w tym roku planuje przeprowadzkę, a tymczasem rolnik zdradził, że ostatnio podjął decyzję, która nie do końca spodobała się jego żonie. "Jedna rzecz, którą ja wybierałem i zrobiłem to źle" - mówi wprost Grzegorz Bardowski. Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" była zawiedziona decyzją Grzegorza? Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" stworzyli markę opierającą się na nazwisku i obecnie są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w historii hitu Telewizji Polskiej. Para niedawno zainwestowała w nowy biznes, a prywatnie wychowują dwójkę dzieci: Liwię i Jasia. Anna i Grzegorz Bardowscy są też na etapie wykończenia nowego domu i już w tym roku planują przeprowadzkę. Najczęściej to Anna Bardowska pokazuje relacje z budowy , a ostatnio zrobił to mąż rolniczki. Grzegorz Bardowski pokazał jak ostatecznie wygląda elewacja na domu i zdradził, jaki popełni błąd na budowie. Co na to Anna? To jest jedna rzecz, którą ja wybierałem i zrobiłem to źle. Tak się składa, że wybrałem za jasną fugę, chociaż Ania znowu mówi, że zdążyła się przyzwyczaić, że już to spoko wygląda. Tak więc widzicie nie tykam się za dużo, bo jedna decyzja i wszystko źle - powiedział Grzegorz Bardowski w relacji na Instastory prezentując nową elewację. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała nowe zdjęcie z Liwią. "Ale podobna do mamy" Wygląda na to, że ostatecznie elewacja została zaakceptowana, a jakiś czas temu Anna Bardowska pochwaliła się planami poszczególnych pomieszczeń. Trzeba przyznać, że będzie naprawdę przestronnie i nowocześnie. Czekacie na zdjęcia efektu? ...