Stanisław z "Rolnik szuka żony" nadal nie jest wylewny w uczuciach, nie patrzy w oczy kandydatkom, a na pytania odpowiada pytaniami. Okazuje się, że widzowie są coraz bardziej zmęczeni postawą rolnika, a po ostatniej randce z Teresą żartują "lepszy niż anestezjolog. Usypia każdego". Co ciekawe, Stanisław jako jedyny nie zdecydował się na przedstawienie kandydatek rodzinie, a w ostatnim odcinku widzowie zobaczyli jedynie jego monotonną rozmowę z Teresą. W komentarzach zawrzało, a internauci apelują, aby w nowej edycji pojawiali się rolnicy tacy jak Kamil! Internauci krytykują Stanisława z "Rolnik szuka żony" 8 po randce z Teresą! Stanisław z "Rolnik szuka żony" , jako jedyny uczestnik 8. edycji nie zdecydował się na odesłanie żadnej z kandydatek do domu i swoją decyzję chce ogłosić dopiero ostatniego dnia. To nie wszystko! Rolnik nadal nie wie, kogo ostatecznie wybierze, co mocno zaskoczyło Teresę podczas ich randki. Tymczasem przed kamerami Stanisław wyznał, że jest już zmęczony całą sytuacją , ale cieszy się, że dziewczyny nie walczą między sobą. Czuję zmęczenie fizyczne, ale jeszcze bardziej psychiczne tym co się tutaj dzieje. Zrobiła się fajna, komfortowa sytuacja, dziewczyny nie są natarczywe, jedna nie próbuje w jakiś niefajny sposób przeskoczyć drugiej i dają mi pole żebym mógł sobie to na spokojnie analizować - powiedział wprost Stanisław w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Zachowanie rolnika wywołało mnóstwo emocji w widzach, choć na randkach Stanisława wyraźnie ich brakuje . Jedni żartują, że randki są lekarstwe na bezsenność, inni dziwią się, że dziewczyny same nie wyjechały, a część osób atmosferę na spotkaniach porównuje do... stypy. Co te dziewczyny w nim widzą? Flaki z...