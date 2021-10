"Rolnik szuka żony": Najpiękniejsza rolniczka chce być jeszcze piękniejsza! Co sobie poprawiła Kamila?

W ostatnim odcinku " Rolnik szuka żony " wszyscy uczestnicy musieli zdecydować, kogo zaproszą do swojego gospodarstwa. Magda, jedyna rolniczka siódmej edycji programu ostatecznie zdecydowała, że chce poznać: Mateusza, Adama i Pawła. Wybór pierwszego kandydata wzbudził ogromne kontrowersje wśród Internautów. Fani programu są zaskoczeni, że Mateusz został zaproszony do gospodarstwa i piszą wprost, że zależy mu jedynie na "wylansowaniu się" w programie! Skąd aż tak krytyczne komentarze? Mateusz, kandydat Magdy zgłosił się do "Rolnik szuka żony" 7, aby zdobyć popularność? Magdalena z "Rolnik szuka żony" już w swojej wizytówce opowiedziała o trudnych doświadczeniach i rozwodzie. Rolniczka wyznała, że teraz chce założyć rodzinę i szuka mężczyzny, który poważnie i odpowiedzialnie myśli o przyszłości, stąd ogromne zaskoczenie Internautów, że piękna Magda zaprosiła rozrywkowego Mateusza do swojego gospodarstwa. Po zachowaniu Mateusza w ostatnim odcinku, gdzie pokazał się jako pewny siebie mężczyzna, który lubi podrywać kobiety, fani nie mają wątpliwości, że zależy mu przede wszystkim na wypromowaniu się w popularnym programie: Mateusz poszedł głównie się wylansować - oby go nie wybrała. Tak mówi nie tylko on, ale też osoby z jego otoczenia. Mateusz, do domu! Do małżeństwa musi dorosnąć. Obecnie zdominował go lans w TV! Co więcej niektórzy Internauci dodają, że mężczyzna ma nie tylko parcie na szkło, ale jest też arogancki i ostro pogrywa z pozostałymi uczestnikami , starając się przedstawić ich w złym świetle: Arogancki, przemądrzały, bezczelny, wredny koleś z parciem na lans ten Mateusz. Ona jak zwykle popełnia klasyczny błąd, myśli, że z takim wyszczekanym nie będzie się nudzić, a to niezłe...